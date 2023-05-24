Пришла на день рождения: в Херсоне пенсионер убил знакомую во время застолья

В Херсоне пенсионер убил свою знакомую, а затем пытался покончить с собой. Житель микрорайона Корабел пригласил к себе на застолье знакомую, чтобы отпраздновать свой день рождения.

Об этом сообщает полиция Херсонской области. Предварительно, 76-летний житель Херсона пригласил к себе на застолье 69-летнюю знакомую. Во время празднования между пенсионерами возник конфликт, в результате которого именинник схватил молоток и ударил им несколько раз гостью по голове.

Когда владелец квартиры понял, что женщина умерла, то ударил себя ножом в живот и в шоковом состоянии ушел из квартиры. На улице граждане увидели раненого мужчину и вызвали ему скорую помощь.

Вскоре дежурный врач Херсонской областной больницы рассказал диспетчеру Нацполиции, что раненый объяснил, что ударил себя ножом после того, как убил знакомую женщину. У него диагностировали колотую рану брюшной полости.

Позже в одной из квартир многоэтажки в микрорайоне Корабел с телесными повреждениями обнаружили мертвую женщину. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла орудие преступления, тело потерпевшей отправлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас причастный к убийству находится в медучреждении под круглосуточной охраной. Принято решение о задержании мужчины. Начато уголовное производство по факту умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

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