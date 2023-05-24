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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Нет уже почти сутки: более 400 человек ищут 2-летнюю девочку на Харьковщине

Нет уже почти сутки: более 400 человек ищут 2-летнюю девочку на Харьковщине
Фото: Pixabay

В селе Скрипаи Чугуевского района Харьковской области уже почти сутки ищут двухлетнюю Виолетту Мужечук.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Отмечается, что сообщение об исчезновении девочки поступило в полицию вечером 23 мая. Сейчас ее ищут более 300 полицейских, 70 волонтеров и 50 работников ГСЧС.

Нет уже почти сутки: более 400 человек ищут 2-летнюю девочку на Харьковщине

Виолетта Мужечук. Фото: Нацполиция Харьковщины

— Правоохранители прочесали весь лес недалеко от дома пропавшего ребенка, местность, водоем. К поиску подключены волонтеры поисково-спасательного отряда Милена, кинологи, водолазы. Сотрудники полиции проводят опрос и подворовой обход жителей села. Полицейские проверяют все здания, дворы, заброшенные дома, колодцы и тому подобное, — говорится в сообщении.

В полиции призывают граждан, которые владеют любой информацией о Виолетте Мужечук, звонить по номерам в ОП №2 Чугуевского РУП ГУНП по номерам 102 или +380503055233.

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Зникла людина, Полиция, Харьковская область
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