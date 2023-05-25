Во время спуска на санной трассе: на Тернопольщине погибла 15-летняя спортсменка

В Тернопольской области во время спуска по санной трассе погибла 15-летняя спортсменка.

Трагедия произошла во время тренировок в селе Млиновцы на территории Кременецкой областной детской спортивной школы по санному спорту, которые проходили под наблюдением тренера учреждения.

— Во время спуска по санной трассе отломился фрагмент деревянной доски и травмировал 15-летнюю спортсменку. Повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Девятиклассница погибла на месте происшествия, — сообщили в полиции.

По факту несчастного случая с девочкой на санной трассе следователи внесли сведения в ЕРДР в соответствии с ч. 2 ст. 275 УК Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей).

В настоящее время следствие продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области полицейские спасли из ужасных условий проживания 8-летнюю девочку.

Мать не знала, где находится ее ребенок, а в квартире были антисанитарные условия для жизни, куча мусора, грязные вещи и пустые бутылки.

Источник : Нацполиция

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