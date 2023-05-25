В Ровенской области прогремели взрывы
В Ровенской области прогремели взрывы.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Порталы, отслеживающие активность вражеских дронов перед этим сообщали, что иранские дроны, выпущенные Россией, направлялись в направлении западных регионов Украины.
Сейчас военные или представители власти не комментировали информацию о взрывах в Ровенской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 456-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш