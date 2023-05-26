Врачи выносили обгоревших животных: очевидцы о ракетном ударе по Днепру

Утром российские оккупанты массированно атаковали Днепр и область ракетами и беспилотниками. Захватчики попали в ветеринарную клинику. Сейчас известно о двух погибших, есть раненые.

Взрывной волной в домах выбило окна. Житель одной из поврежденных квартир Дмитрий в комментарии Суспільному рассказал, что видел, как врачи выносили обгоревших животных.

— Пробегал мимо психдиспансера, видно было, что задели здание и основной удар пришелся в ветклинику. Там врачи выносили животных обгоревших. Далее побежал сюда, свою кошку спасать, — рассказал Дмитрий.

Он добавил, что в большинстве квартир стекло или на балконе, или в домах.

Очевидица событий Ольга во время удара была дома с ребенком. Рассказала, что сирену включили уже после атаки.

— Мы с ребенком дома были. Сирены не было. Взрыв страшный произошел как раз на ветклинику. А потом, через 5 минут дали сирену. Скорые, пожарные. У меня дома вырвало створку подоконника. Людей много пострадало, окна повыбивало, — говорит женщина.

Утром 26 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, попав в ветклинику и поликлинику. По свидетельствам местных жителей, после прилета в небо поднялся густой дым.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.