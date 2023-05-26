У сбитого судьей нацгвардейца Вадима Бондаренко осталось трое детей

В результате аварии на блокпосту в Киеве погиб 23-летний нацгвардеец из Черкасской области — у него осталось трое детей.

Об этом сообщают в Telegram-канале Тальное.Главное.

Напомним, около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на Лексусе насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии.

– Сообщается, что судья был пьян. Он уже задержан. Отказывался провести медэкспертизу. А как узнал, что парень погиб, начал рассказывать, что за рулем был водитель, который якобы скрылся с места происшествия, – говорится в сообщении.

Как стало известно, погибший нацгвардеец — Вадим Бондаренко, родом из города Тальное Черкасской области. Парень с начала войны проходил срочную службу. У него осталось трое детей: двое усыновленных, а также родная дочь, которой всего два годика. Отец сейчас находится в Бахмуте, брат погибшего тоже на фронте, а жена — за границей.

Между тем в суде, где председательствовал Алексей Тандыр, заявили, что “не знают всех подробностей шокирующего события, которое произошло”, однако выражают “искренние соболезнования семье погибшего и разделяют печаль и боль”.

– Подчеркиваем, что в Макаровском районном суде нулевая толерантность к употреблению алкоголя за рулем! Мы никоим образом не оправдываем действия председателя суда и выступаем за полное и беспристрастное расследование этого события. Коллектив суда будет оказывать максимальное содействие при осуществлении всех процессуальных действий, поэтому надеемся, что и судья, при участии которого произошел этот ужасный трагический случай, будет оказывать максимальное содействие следствию, чтобы не подрывать авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности, – говорится в заявлении Макаровского суда.

Обновлено в 17:00. В Киевской городской прокуратуре сообщили, что суд удовлетворил ходатайство прокуроров и предоставил разрешение на принудительное отобрание биологических образцов у судьи.

По факту ДТП с участием судьи начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УКУ, ему грозит до 10 лет заключения.

Фото: Тальне.Главное

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