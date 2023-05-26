Взрыв в Киеве, в области также слышно — в КМВА сообщили, что произошло
Взрывы в Киеве и области – это работа ПВО. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
При этом Киевская областная военная администрация сообщает о движении ракет в направлении области.
– Повышенная ракетная опасность! В регионе работает ПВО, – отмечают в КОВА.
С начала месяца это уже тринадцатое нападение на столицу.
В последний раз РФ массированно атаковала Киев вчера беспилотниками Shahed – все цели уничтожила наша ПВО.
Полномасштабная война в Украине длится уже 457-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко