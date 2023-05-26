Взрыв в Киеве, в области также слышно — в КМВА сообщили, что произошло

Взрывы в Киеве и области – это работа ПВО. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

При этом Киевская областная военная администрация сообщает о движении ракет в направлении области.

– Повышенная ракетная опасность! В регионе работает ПВО, – отмечают в КОВА.

С начала месяца это уже тринадцатое нападение на столицу.

В последний раз РФ массированно атаковала Киев вчера беспилотниками Shahed – все цели уничтожила наша ПВО.

Полномасштабная война в Украине длится уже 457-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.

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