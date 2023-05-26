Задержали с поличным: в Киеве будут судить мужчину, который развращал школьницу

В Киеве задержали 54-летнего мужчину, который развращал малолетнюю девочку, отправляя ей материалы порнографического характера, и приглашал к себе домой.

Следователи установили, что мужчина познакомился с 12-летней девочкой в социальной сети. Обидчик начал общение с ней на откровенные сексуальные темы, отправлял фото и видео порнографического содержания. Кроме того, мужчина пригласил ребенка к себе домой.

– При силовой поддержке подразделения патрульной полиции ТОР правоохранители разоблачили фигуранта “на горячем”, когда тот выманил ребенка на встречу. У него был изъят мобильный телефон с подтверждением переписки с малолетней. Фигуранта полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, – рассказала заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в г. Киеве Елена Мошко.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 УК — развращение несовершеннолетних, ч. 3 ст. 156-1 — домогательство ребенка с сексуальными намерениями, ч. 2 ст. 301 — распространение порнографических изображений среди несовершеннолетних. Максимальное наказание предусматривает до восьми лет заключения.



Сегодня, 26 мая, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник : Нацполиция

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