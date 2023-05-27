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На Харьковщине в лесу нашли живой 2-летнюю девочку, которую искали несколько суток

знайшли 2-річну дівчинку
Фото: МВД

На Харьковщине нашли пропавшую 2-летнюю девочку Виолетту, поиски которой продолжались с 23 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины в субботу, 27 мая.

— Три дня непрерывных поисков. Более тысячи человек, среди которых полицейские, спасатели, волонтеры, местные жители, искали ребенка в селе, среди кустарников, болот, обследовали все окружающие водоемы, — сообщили в МВД.

Девочку нашли в лесу. Она жива, но очень уставшая, жаждущая и голодная.

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что Виолетту нашли в 6 км от дома. Спасти малышку удалось полицейским Богодуховского района.

Виолетта Мужечук жива — в Харьковской области нашли 2-летнюю девочку

Фото: МВД

В МВД сообщили, что противоправных действий в отношении ребенка не было совершено. Она слишком далеко ушла от дома и потерялась. Сейчас ребенка осматривают врачи.

Напомним, 2-летняя Виолетта Мужечук исчезла в селе Скрипаи Чугуевского района Харьковской области 23 мая.

Накануне в Нацполиции Харьковской области сообщали, что к розыскным мероприятиям привлечено 300 человек. Они прочесывали местность, осматривали дома и дворы жителей села, а также водоемы и лес.

На Харьковщине в селе Скрипаи трое суток  продолжались поиски двухлетней Виолетты Мужечук. На розыск девочки ориентированы все наряды полиции.

Мать девочки опасалась, что ребенка похитили, ведь в день исчезновения ребенка соседи слышали, как по их улице проехала машина, а в их селе машины ездят редко.

Источник: МВД
МВД, Харьковская область
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