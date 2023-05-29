Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

Чудом выжил: в Белой Церкви годовалый мальчик выпал из окна

Чудом выжил: в Белой Церкви годовалый мальчик выпал из окна
Фото: Нацполиция

В Белой Церкви годовалый мальчик выпал из окна жилого дома, когда оперся на москитную сетку.

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. По его словам, это произошло сегодня, 29 мая.

Начальник ГУ Нацполиции Киевщины рассказал, что мальчика срочно госпитализировали в больницу, где диагностировали травму головы и перелом бедра. Он отметил, что малыш чудом выжил.

Небытов призывает родителей заботиться о безопасности детей, не оставлять малышей без присмотра, устанавливать блокираторы окон или вообще не давать доступа к ним.

Читайте также
Обстрел Днепропетровщины: количество пострадавших возросло до 10 человек, среди них ребенок
наслідки обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області

Белая Церковь, Киевская область, Лікарні, Нацполиция, Травма
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Киеве и области объявлен третий отбой воздушной тревоги за сутки
Чудом выжил: в Белой Церкви годовалый мальчик выпал из окна
Нацгвардеец из Иглы-1 сбил ракету, ночью летевшую на Киев
ПЗРК Ігла
11 Искандеров летели с севера на Киев, все сбиты – Залужный
Чудом выжил: в Белой Церкви годовалый мальчик выпал из окна
Новая ракетная атака на Киевщину: в одном из районов разрушено хозяйственное здание
атака на Київщину 29 травня
Предварительно, РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами Искандер-М – Игнат
Іскандер-М
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги
MIM-104 Patriot
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 18:00 (29.05.2023)
Чудом выжил: в Белой Церкви годовалый мальчик выпал из окна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.05.2023)
Чудом выжил: в Белой Церкви годовалый мальчик выпал из окна
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь