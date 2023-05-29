Чудом выжил: в Белой Церкви годовалый мальчик выпал из окна
В Белой Церкви годовалый мальчик выпал из окна жилого дома, когда оперся на москитную сетку.
Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. По его словам, это произошло сегодня, 29 мая.
Начальник ГУ Нацполиции Киевщины рассказал, что мальчика срочно госпитализировали в больницу, где диагностировали травму головы и перелом бедра. Он отметил, что малыш чудом выжил.
Небытов призывает родителей заботиться о безопасности детей, не оставлять малышей без присмотра, устанавливать блокираторы окон или вообще не давать доступа к ним.
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