В Киеве объявлена третья за сутки воздушная тревога

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Это уже третий сигнал опасности с неба на территории столицы и региона.

Российские войска во время двух предыдущих тревог уже пытались осуществить массированную атаку ракетами и дронами в Киевской области.

Так, в ночь с 28 на 29 мая российские оккупанты выпустили по Киеву ударные дроны Shahed, а из района Каспийского моря вражеские бомбардировщики ТУ-95МС осуществили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555.

Атака на столицу была комбинированной и с разных направлений, рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Днем 29 мая Россия снова атаковала Киев и область с воздуха, выпустив 11 баллистических и крылатых ракет наземного базирования из ОТРК Искандер.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.