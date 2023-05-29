В Киеве объявлена третья за сутки воздушная тревога
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Это уже третий сигнал опасности с неба на территории столицы и региона.
Российские войска во время двух предыдущих тревог уже пытались осуществить массированную атаку ракетами и дронами в Киевской области.
Так, в ночь с 28 на 29 мая российские оккупанты выпустили по Киеву ударные дроны Shahed, а из района Каспийского моря вражеские бомбардировщики ТУ-95МС осуществили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555.
Атака на столицу была комбинированной и с разных направлений, рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Днем 29 мая Россия снова атаковала Киев и область с воздуха, выпустив 11 баллистических и крылатых ракет наземного базирования из ОТРК Искандер.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко