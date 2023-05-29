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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Киеве объявлена третья за сутки воздушная тревога

В Киеве объявлена третья за сутки воздушная тревога
Фото: Факты ICTV

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Это уже третий сигнал опасности с неба на территории столицы и региона.

Российские войска во время двух предыдущих тревог уже пытались осуществить массированную атаку ракетами и дронами в Киевской области.

В Киеве объявлена третья за сутки воздушная тревога

Так, в ночь с 28 на 29 мая российские оккупанты выпустили по Киеву ударные дроны Shahed, а из района Каспийского моря вражеские бомбардировщики ТУ-95МС осуществили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555.

Атака на столицу была комбинированной и с разных направлений, рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Днем 29 мая Россия снова атаковала Киев и область с воздуха, выпустив 11 баллистических и крылатых ракет наземного базирования из ОТРК Искандер.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.

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В Киеве объявлена третья за сутки воздушная тревога

Война в Украине, Київ, Киевская область
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От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
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