Слышал весь город: в оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели мощные взрывы, которые слышал весь город.

Об этом заявил городской глава Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что сейчас все подробности уточняются.

Стоит отметить, что сейчас звучит сигнал воздушной тревоги в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Николаевской, Луганской областях и Крыму.

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