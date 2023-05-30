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Юлия Захарченко, редактор ленты

Слышал весь город: в оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы

Слышал весь город: в оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы
Фото: Факты ICTV

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели мощные взрывы, которые слышал весь город.

Об этом заявил городской глава Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что сейчас все подробности уточняются.

Стоит отметить, что сейчас звучит сигнал воздушной тревоги в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Николаевской, Луганской областях и Крыму.

Взрывы в Мелитополе 30 мая 2023 — что известно о взрывах в Мелитополе

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Слышал весь город: в оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы

Іван Федоров, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь
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