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Валентина Чорна, редактор ленты

Житель Киевщины бросил гранату в гостей, есть погибший и раненые

граната
Фото: Dreamstime

В селе Калиновка Киевской области 36-летний мужчина, к которому пришли трое знакомых, бросил гранату неподалеку от гостей.

В результате взрыва погиб 27-летний парень, еще двое получили ранения.

Также пострадала соседка, которая зашла с гостинцем к ребенку.

— Фигурант после содеянного намеревался покончить жизнь самоубийством, но полицейские спасли его от необдуманного поступка. Задержанного доставили в изолятор временного содержания. Известно, что обидчик находился на условном сроке наказания за хулиганские действия, — сообщили в полиции.

Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного убийства [п. 5 ч. 2 ст. 115 УК].

Ему грозит пожизненное заключение.

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Житель Киевщины бросил гранату в гостей, есть погибший и раненые

Источник: Нацполиция
граната, Киевская область, Полиция
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