Житель Киевщины бросил гранату в гостей, есть погибший и раненые
В селе Калиновка Киевской области 36-летний мужчина, к которому пришли трое знакомых, бросил гранату неподалеку от гостей.
В результате взрыва погиб 27-летний парень, еще двое получили ранения.
Также пострадала соседка, которая зашла с гостинцем к ребенку.
— Фигурант после содеянного намеревался покончить жизнь самоубийством, но полицейские спасли его от необдуманного поступка. Задержанного доставили в изолятор временного содержания. Известно, что обидчик находился на условном сроке наказания за хулиганские действия, — сообщили в полиции.
Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного убийства [п. 5 ч. 2 ст. 115 УК].
Ему грозит пожизненное заключение.
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