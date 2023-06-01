Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
БПЛА атаковал Балашиху в Московской области
Неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал Балашиху в Московской области России. Это произошло ориентировочно час назад.
Об этом сообщают украинские Telegram-каналы со ссылкой на видеозапись, которую начали распространять пророссийские онлайн-площадки.
Местные жители Балашихи Московской области утверждают, что в небе поднялся густой и черный дым. Один из свидетелей комментирует, что полностью убежден в том, что это был беспилотник.
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