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Юлия Захарченко, редактор ленты

БПЛА атаковал Балашиху в Московской области

БПЛА атаковал Балашиху в Московской области
Фото: Факты ICTV

Неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал Балашиху в Московской области России. Это произошло ориентировочно час назад.

Об этом сообщают украинские Telegram-каналы со ссылкой на видеозапись, которую начали распространять пророссийские онлайн-площадки.

Местные жители Балашихи Московской области утверждают, что в небе поднялся густой и черный дым. Один из свидетелей комментирует, что полностью убежден в том, что это был беспилотник.

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Безпілотники, Дрони, Росія
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