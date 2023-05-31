В Киеве закрыто несколько станций метрополитена – что произошло
Движение поездов по синей линии метро осуществляется от станции Героев Днепра до Майдана Независимости и от Лыбедской до Теремков.
Об этом сообщает Киевский метрополитен. Сейчас закрыты на вход и выход станции: Площадь Украинских Героев (бывшая Площадь Льва Толстого), Олимпийская и Палац Украина.
По предварительной информации, на станции Палац Украина пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызвали все необходимые службы, в частности, медицинских работников.
Сейчас проводится необходимая работа, однако пока неизвестно, что произошло с пассажиркой. В Киевском метрополитене обещают отдельно сообщить о возобновлении движения поездов.
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