Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Агрессором в войне является Россия: в США отреагировали на события в Белгородской области
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Киеве закрыто несколько станций метрополитена – что произошло

метро Київ
Фото: УНИАН

Движение поездов по синей линии метро осуществляется от станции Героев Днепра до Майдана Независимости и от Лыбедской до Теремков.

Об этом сообщает Киевский метрополитен. Сейчас закрыты на вход и выход станции: Площадь Украинских Героев (бывшая Площадь Льва Толстого), Олимпийская и Палац Украина.

По предварительной информации, на станции Палац Украина пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызвали все необходимые службы, в частности, медицинских работников.

Сейчас проводится необходимая работа, однако пока неизвестно, что произошло с пассажиркой. В Киевском метрополитене обещают отдельно сообщить о возобновлении движения поездов.

Читайте также
В Киеве переименовали две станции метро и еще одну проектную
метро Київ

Київ, Киевский метрополитен, Метро, метро Україна, потяги
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
СБУ сообщила о подозрении четырем блогерам, которые слили работу ПВО в Киеве
В Киеве закрыто несколько станций метрополитена – что произошло
Полиция передала СБУ девять киевлян, публиковавших видео работы ПВО
В Киеве закрыто несколько станций метрополитена – что произошло
ГУР об атаках на Киев: Это “показательные выступления”, часто повторять их РФ не сможет
В Киеве закрыто несколько станций метрополитена – что произошло
Patriot цел и невредим: Игнат ответил на новые заявления РФ о его “уничтожении”
ЗРК Patriot, Патріот
САП хочет объявить в розыск депутата Киевсовета Трубицына, обвиняемого во взяточничестве
Владислав Трубіцин
Видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные

Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.

Егор Ромахло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (31.05.2023)
В Киеве закрыто несколько станций метрополитена – что произошло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (31.05.2023)
В Киеве закрыто несколько станций метрополитена – что произошло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (31.05.2023)
В Киеве закрыто несколько станций метрополитена – что произошло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (31.05.2023)
В Киеве закрыто несколько станций метрополитена – что произошло
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь