Нашли оружие дома: во Львове восьмиклассника госпитализировали с ранением в грудь

Во Львове восьмиклассника госпитализировали с огнестрельным ранением в грудь сегодня, 31 мая. По предварительной информации, один из друзей попал ему в тело по неосторожности.

Об этом сообщает Львовский городской совет со ссылкой на руководителя управления образования Андрея Закалюка.

— Трое учеников одной из общеобразовательных школ Шевченковского района Львова после уроков пошли домой к одному из них. Дома нашли оружие и начали его рассматривать. Одному из друзей случайно попали в грудь, — говорится в сообщении.

По данным городского совета, подростка на карете скорой медицинской помощи доставили в больницу святого Николая Первого медобъединения Львова. Его уже оперируют в больнице.

Сейчас медики борются за жизнь ребенка. Какое состояние подростка сейчас — пока не сообщается. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Источник: Львовский городской совет

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