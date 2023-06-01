Россияне на рассвете влупили по Херсону: ранены двое местных

Сегодня на рассвете, 1 июня российские оккупационные войска крыли огнем Днепровский район Херсона.

Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация.

Обстрел произошел после 04:00 утра. Оккупанты нанесли удар по жилому дому, из-за чего здание подверглось разрушениям. Также повреждены припаркованные рядом автомобили.

В результате обстрела ранения получили двое мужчин: у 26-летнего херсонца ожоги рук, а у 41-летнего — минно-взрывная травма и осколочные ранения шеи и ног. Обоих госпитализировали.

Местный житель рассказал, что первый прилет произошел около 04:10. Затем прилетели и другие вражеские снаряды.

На видео видно сожженные машины, разбитые окна и посеченные стены домов.

В полиции Херсонской области отмечают, что Херсон российские войска обстреливают круглосуточно, пытаясь уничтожить объекты инфраструктуры.

Вчера во время обстрела прибрежной части Днепровского района 65-летний мужчина получил осколочные ранения.

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