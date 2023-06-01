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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Ровно поступило сообщение о минировании ОВА

Вибухотехніки в Рівненській області

1 июня в Ровно поступило анонимное сообщение о минировании областной военной администрации.

Об этом сообщил руководитель ОВА Виталий Коваль.

В данный момент там, согласно правилам, эвакуируют работников.

– Похоже, враг продолжает “играть” в минера, – отмечает Виталий Коваль.

О результатах обследования здания глава области пообещал сообщить впоследствии.

Фото: Ровенская ОВА

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