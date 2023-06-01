Татьяна Забожко, редактор ленты
В Ровно поступило сообщение о минировании ОВА
1 июня в Ровно поступило анонимное сообщение о минировании областной военной администрации.
Об этом сообщил руководитель ОВА Виталий Коваль.
В данный момент там, согласно правилам, эвакуируют работников.
– Похоже, враг продолжает “играть” в минера, – отмечает Виталий Коваль.
О результатах обследования здания глава области пообещал сообщить впоследствии.
Фото: Ровенская ОВА
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