Задушил, когда еще живая мать истекала кровью после ударов топором. В Одессе сын расчленил мать

В Одессе в одном из мусорных контейнеров обнаружили отрезанную голову женщины. Правоохранители установили, что погибшей оказалась 60-летняя одесситка, которую лишил жизни в квартире собственный сын.

В полиции отметили, что сообщение о жуткой находке поступило им ночью 30 мая.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские обнаружили остальные части тела покойницы, которые разбросали в другие мусорные контейнеры. Впоследствии правоохранители установили личность погибшей, а также разыскали и задержали фигуранта.

Как сообщили в полиции, между 39-летним мужчиной и его матерью произошла ссора, во время которой он нанес женщине множественные удары топором по голове, а когда она упала на пол, то задушил ее.

— Убедившись, что женщина умерла, фигурант в ванной комнате расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и ушел домой. На следующий день он вернулся на место совершения преступления, забрал свертки и разложил их по помойкам на одной из соседних улиц, — говорится в сообщении полиции.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Сейчас он в изоляторе временного содержания. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Полицейские устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления.

Также в рамках досудебного расследования будет проведен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую, которая установит точную причину смерти женщины, и судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость мужчины.

Источник : Нацполиция

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