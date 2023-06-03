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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Жуткая находка: в Мексике из ущелья достали 45 сумок с человеческими телами

Жуткая находка: в Мексике из ущелья достали 45 сумок с человеческими телами

В ущелье у города Гвадалахара на западе Мексики были обнаружены 45 мешков с останками человеческих тел.

Такая жуткая находка была обнаружена во время поисковых работ семи молодых работников кол-центра, которые были объявлены в розыск на прошлой неделе.

Известно, что в сумках обнаружили останки мужчин и женщин, количество тел пока неизвестно.

Чиновники заявили, что будут продолжать работать над установлением количества тел погибших, кем они были и причин смерти.

Кроме того, поиски семи человек, которых до сих пор считают пропавшими без вести, продолжатся.

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Хотя до сих пор не установлено, как тела оказались в ущелье, преступления с исчезновением распространены в Мексике. По данным правительства, более 100 тыс. человек считаются пропавшими без вести, многие стали жертвами организованной преступности. Злоумышленников наказывают редко.

Правительственные данные показывают, что с 2007 года, когда тогдашний президент Фелипе Кальдерон начал свою “войну с наркотиками”, исчезло много людей.

Источник: BBC
Убийство, Мексика, Смерть
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