Жуткая находка: в Мексике из ущелья достали 45 сумок с человеческими телами
В ущелье у города Гвадалахара на западе Мексики были обнаружены 45 мешков с останками человеческих тел.
Такая жуткая находка была обнаружена во время поисковых работ семи молодых работников кол-центра, которые были объявлены в розыск на прошлой неделе.
Известно, что в сумках обнаружили останки мужчин и женщин, количество тел пока неизвестно.
Чиновники заявили, что будут продолжать работать над установлением количества тел погибших, кем они были и причин смерти.
Кроме того, поиски семи человек, которых до сих пор считают пропавшими без вести, продолжатся.
Хотя до сих пор не установлено, как тела оказались в ущелье, преступления с исчезновением распространены в Мексике. По данным правительства, более 100 тыс. человек считаются пропавшими без вести, многие стали жертвами организованной преступности. Злоумышленников наказывают редко.
Правительственные данные показывают, что с 2007 года, когда тогдашний президент Фелипе Кальдерон начал свою “войну с наркотиками”, исчезло много людей.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов