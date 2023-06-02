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Илья Нежигай, редактор ленты

Повышенная опасность атаки: в Киевской области прогремели взрывы

Повышенная опасность атаки: в Киевской области прогремели взрывы
Фото: Факты ICTV

В Киевской области прогремели взрывы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, в Киевской области работает противовоздушная оборона.

В Киевской областной военной администрации подтвердили взрывы.

— В регионе повышенная опасность атаки с воздуха. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям, — говорится в сообщении.

В КОВА призвали жителей области оставаться в укрытиях и других безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

— Кроме того, ни в коем случае не снимайте работу ПВО и не публикуйте в сети. Такие действия могут навредить нашим защитникам, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Узнать, где сейчас в Украине были включены сирены — можно на карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

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Война в Украине, Взрыв
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