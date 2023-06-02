Повышенная опасность атаки: в Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации, в Киевской области работает противовоздушная оборона.
В Киевской областной военной администрации подтвердили взрывы.
— В регионе повышенная опасность атаки с воздуха. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям, — говорится в сообщении.
В КОВА призвали жителей области оставаться в укрытиях и других безопасных местах до окончания воздушной тревоги.
— Кроме того, ни в коем случае не снимайте работу ПВО и не публикуйте в сети. Такие действия могут навредить нашим защитникам, — говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Узнать, где сейчас в Украине были включены сирены — можно на карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
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