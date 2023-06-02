Стрельба в Одессе: количество погибших возросло до трех человек — СМИ

В больнице в Одессе умер мужчина, который получил ранения во время стрельбы, произошедшей в городе 1 июня.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на собственные источники.

Таким образом количество погибших возросло до трех человек.

Напомним, днем 1 июня в Одессе произошла стрельба с погоней на автомобилях. В результате было известно о двух погибших: женщина скончалась на месте, а 30-летний мужчина — в карете скорой. Оба во время стрельбы находились в автомобиле марки BMW — мужчина был за рулем.

Стрельба произошла в Киевском районе Одессы. По предварительной информации, в результате конфликта между родственниками, которые находились в двух автомобилях.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что за рулем автомобиля Range Rover, который открыл огонь, находился одесский тренер по пляжной борьбе. Во время стрельбы он получил ранения и был госпитализирован.

Погибшая женщина была его женой, а водитель BMW — по одной информации, был ее любовником, а по другой — охранником, которого она наняла из-за угроз мужа.

Источник : Суспільне

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