Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Происшествия
Нуждается в проверке
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Стрельба в Одессе: количество погибших возросло до трех человек — СМИ

стрілянина в Одесі
Фото: Нацполиция

В больнице в Одессе умер мужчина, который получил ранения во время стрельбы, произошедшей в городе 1 июня.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на собственные источники.

Таким образом количество погибших возросло до трех человек.

Напомним, днем 1 июня в Одессе произошла стрельба с погоней на автомобилях. В результате было известно о двух погибших: женщина скончалась на месте, а 30-летний мужчина — в карете скорой. Оба во время стрельбы находились в автомобиле марки BMW — мужчина был за рулем.

Стрельба произошла в Киевском районе Одессы. По предварительной информации, в результате конфликта между родственниками, которые находились в двух автомобилях.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что за рулем автомобиля Range Rover, который открыл огонь, находился одесский тренер по пляжной борьбе. Во время стрельбы он получил ранения и был госпитализирован.

Погибшая женщина была его женой, а водитель BMW — по одной информации, был ее любовником, а по другой — охранником, которого она наняла из-за угроз мужа.

Читайте также
Задушил, когда еще живая мать истекала кровью после ударов топором. В Одессе сын расчленил мать
викинули у смітник голову в Одесі

Источник: Суспільне
Новости Одессы, Одесса, Смерть, Стрілянина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Задушил, когда еще живая мать истекала кровью после ударов топором. В Одессе сын расчленил мать
викинули у смітник голову в Одесі
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
вбивство в Одесі
Турция, Египет, Бангладеш и Китай ждут зерно из Украины, которое блокирует РФ — Зеленский
Стрельба в Одессе: количество погибших возросло до трех человек — СМИ
Важные доклады от разведчиков: Зеленский в Одессе провел заседание Ставки
Стрельба в Одессе: количество погибших возросло до трех человек — СМИ
Кабмин согласовал кандидатуру нового главы Одесской ОВА
Олег Кіпер
Видео
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги

Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (2.06.2023)
Стрельба в Одессе: количество погибших возросло до трех человек — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (2.06.2023)
Стрельба в Одессе: количество погибших возросло до трех человек — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:30 (2.06.2023)
Стрельба в Одессе: количество погибших возросло до трех человек — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:00 (2.06.2023)
Стрельба в Одессе: количество погибших возросло до трех человек — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь