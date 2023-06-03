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Юлия Соколова, редактор ленты

Минус один путь для оккупантов: возле Мелитополя раздался взрыв на железной дороге

Залізниця
Фото: Unsplash

Вблизи временно оккупированного города Мелитополь (Запорожская область) прогремел взрыв на железной дороге, которую активно использовали российские войска.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его данным, взрыв прогремел несколько часов тому назад на железнодорожных рельсах вблизи села Долинское.

По этому пути российские захватчики перевозили личный состав и технику на фронт.

– Несколько часов тому назад железнодорожные рельсы вблизи села Долинское Якимовского района громко остановили работу. Рашисты используют нашу железную дорогу для перевозки личного состава и военной техники на фронт. Минус один путь для русни, – подчеркнул Федоров.

Где находится село Долинское – карта:

Карта Запорізької області

Карта: Deep State

Следует отметить, что 2 июня в оккупированной Михайловке (Запорожская область) был взорван автомобиль с четырьмя коллаборантами. Среди них был владелец кафе, кормивший российских оккупантов.

А 30 мая в оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы в районе захваченного рашистами завода, который они превратили в военную базу.

Іван Федоров, Война в Украине, Взрыв, Залізниця, Запорожская область, Мелітополь
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