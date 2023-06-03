В Днепре жители услышали мощный взрыв — что известно
В Днепре местные жители услышали мощный взрыв, после чего на территории города и области объявили сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова горожан. Сообщается, что в пригороде Днепра заметили задымление.
По неподтвержденной информации, по Днепру могли запустить баллистическое вооружение. Жителей города призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
По состоянию на 20:36, сигнал воздушной тревоги раздается в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов