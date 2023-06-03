В Днепре жители услышали мощный взрыв — что известно

В Днепре местные жители услышали мощный взрыв, после чего на территории города и области объявили сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова горожан. Сообщается, что в пригороде Днепра заметили задымление.

По неподтвержденной информации, по Днепру могли запустить баллистическое вооружение. Жителей города призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

По состоянию на 20:36, сигнал воздушной тревоги раздается в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

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