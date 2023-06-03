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Илья Нежигай, редактор ленты

В оккупированных Мелитополе и Бердянске прогремели взрывы

В оккупированных Мелитополе и Бердянске прогремели взрывы
Фото: Pixabay

В оккупированном Мелитополе прозвучало более пяти взрывов. Громкие взрывы также прозвучали во временно захваченном Россией Бердянске.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров со ссылкой на местных жителей.

— Жители Мелитополя сообщают о более 5 громких взрывах в северной части города, — написал он.

Федоров добавил, что после взрывов на севере города можно наблюдать густой дым.

Также в соцсетях сообщается о взрывах во временно оккупированном Бердянске.

По предварительным данным, взрывы прогремели в порту города.

Напомним, накануне Иван Федоров также сообщал, что оккупанты в срочном начали бежать из Бердянского порта после взрывов на этом объекте.

Іван Федоров, Бердянск, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь
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