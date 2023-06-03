В оккупированных Мелитополе и Бердянске прогремели взрывы
В оккупированном Мелитополе прозвучало более пяти взрывов. Громкие взрывы также прозвучали во временно захваченном Россией Бердянске.
Об этом сообщил городской голова Иван Федоров со ссылкой на местных жителей.
— Жители Мелитополя сообщают о более 5 громких взрывах в северной части города, — написал он.
Федоров добавил, что после взрывов на севере города можно наблюдать густой дым.
Также в соцсетях сообщается о взрывах во временно оккупированном Бердянске.
По предварительным данным, взрывы прогремели в порту города.
Напомним, накануне Иван Федоров также сообщал, что оккупанты в срочном начали бежать из Бердянского порта после взрывов на этом объекте.
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