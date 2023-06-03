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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрыв на детской площадке в Херсонской области: ранены двое детей

Вибух
Фото: Depositphotos

В поселке Загоряновка Белозерской общины Херсонской области двое детей получили в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, у 13-летнего мальчика осколочные поражения конечностей, а другой, 10-летний мальчик, получил ранение живота.

— Детей госпитализировали в довольно тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Старшего мальчика оперируют, — написал глава Херсонской ОВА.

Ранее Александр Прокудин сообщал, что российские войска из артиллерии обстреляли Широкую Балку Херсонской области. Снаряд попал в дом, трехлетний ребенок получил ранение головы.

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Война в Украине, Взрыв, Херсонская область
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