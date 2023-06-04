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Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский показал видео с места атаки под Днепром: из-под завалов достают людей

Зеленский показал видео с места атаки под Днепром: из-под завалов достают людей
Фото: Факты ICTV

В результате взрыва в Подгородненской общине Днепровского района пострадали по меньшей мере 13 человек, среди которых трое детей.

По данным Днепропетровской ОВА, из-под завалов разрушенного двухэтажного дома достали мужчину. Там еще находятся люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

Всего на сейчас известно о 13 пострадавших, среди которых есть трое детей: это мальчики в возрасте шесть, 11 и 15 лет.

Почти все раненые госпитализированы в медучреждения с состоянием средней тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно. У пострадавших преимущественно черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы.

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия атаки РФ по Подгородненской общине Днепровского района.

Вечером 3 июня прогремел взрыв в Днепре, который услышали местные жители, после чего в области объявили сигнал воздушной тревоги. Вскоре стало известно, что Россия атаковала Подгородненскую общину Днепровского района.

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Война в Украине, Взрыв, Днепр, Днепропетровская область
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