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Илья Нежигай, редактор ленты

Вероятно, ПВО: в Днепропетровской области прогремели взрывы

Вероятно, ПВО: в Днепропетровской области прогремели взрывы
Фото: Факты ICTV

В Днепропетровской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, в области работает противовоздушная оборона.

Сейчас власти или военные не комментировали информацию о взрывах.

Напомним, 3 июня Россия уже атаковала Днепр, в результате чего под завалами дома оказались люди. Сообщалось о 20 пострадавших в результате атаки.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область
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