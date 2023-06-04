Вероятно, ПВО: в Днепропетровской области прогремели взрывы
В Днепропетровской области прогремели взрывы.
Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации, в области работает противовоздушная оборона.
Сейчас власти или военные не комментировали информацию о взрывах.
Напомним, 3 июня Россия уже атаковала Днепр, в результате чего под завалами дома оказались люди. Сообщалось о 20 пострадавших в результате атаки.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов