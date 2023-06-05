Пламя достигало нескольких метров: в Германии из-за пожара в приюте для украинцев погиб ребенок

В приюте для беженцев из Украины в Германии возник пожар, в результате чего погиб ребенок.

— Сегодня меня известили о печальном известии, что в одном из домов, где проживают украинские искатели защиты в федеральной земле Тюрингия, возник пожар. В результате этого досадного инцидента, по предварительной информации, есть пострадавшие, — сообщил посол в Германии Алексей Макеев.

В то же время, как сообщает DW, на месте трагедии погиб 9-летний мальчик, до экспертизы считавшийся пропавшим без вести.

Mindestens ein Todesopfer bei Brand in Flüchtlingsunterkunft im thüringischen Apolda. @dpa via https://t.co/BaDHUasBtQ — dpa (@dpa) June 4, 2023

По данным полиции, пожар вспыхнул 4 июня в 5 утра по местному времени (3:00 по Киеву) в городе Апольда на востоке Тюрингии. Там нашли тело ребенка, еще 10 получили травмы.

По словам очевидцев, пламя достигало нескольких метров. В полиции заявили, что причина пожара неизвестна, а уголовное расследование ведется “полным ходом”.

В райгосадминистрации сообщили, что в приюте для беженцев зарегистрировано 245 человек, сейчас непригодных для проживания. Жителей приюта, которых удалось спасти, доставили в другой центр приема беженцев в соседнем Гермсдорфе. Их сопровождали полицейские и переводчики.

— Сегодня погиб ребенок в Апольди, который вместе с семьей искал защиту от путинских бомб. В такие дни можно было отчаяться. Сделаю все от меня зависящее, чтобы выяснить причину пожара. Здесь должна быть полная ясность, – написал в Twitter министр внутренних дел и общин Тюрингии Георг Майер.

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