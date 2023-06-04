В Днепропетровской области из-под завалов достали тело 2-летнего ребенка. Пострадавших уже 22

Ночью 4 июня из-под завалов дома в Подгородненской общине Днепропетровской области достали тело девочки, которой только что исполнилось два годика.

Соболезнование родным выразил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Обновлено 4 июня. Число пострадавших возросло до 22. Среди них пятеро – дети.

Состояние трех мальчиков в возрасте 6, 11 и 15 лет медики оценивают как тяжелое. Девочки 11 и 17 лет – в удовлетворительном состоянии, будут лечиться амбулаторно.

Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.

Обновлено в 23:06. По состоянию на сейчас, известно о 13 пострадавших, среди которых есть трое детей в возрасте 6, 11 и 15 лет. Почти всех раненых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно, сообщает Днепропетровская ОВА.

По данным ОВА, у пострадавших — черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы. Поисково-спасательная операция еще продолжается.

Обновлено в 21:56. По данным Днепропетровской ОВА, предварительно, есть шестеро пострадавших, среди них — шестилетний мальчик. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Вспыхнуло два пожара, там тушат пламя. Повреждено также спасательное подразделение. На месте работают все службы.

Обновлено в 20:36. В Днепре местные жители услышали мощный взрыв, после чего на территории города и области объявили сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова горожан. Сообщается, что в пригороде Днепра заметили задымление.

По неподтвержденной информации, по Днепру могли запустить баллистическую ракету. Жителей города призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

По состоянию на 20:36, сигнал воздушной тревоги раздается в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

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