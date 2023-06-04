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В Киеве разыскивают опасную пациентку, сбежавшую из психоневрологической больницы

В Киеве разыскивают опасную пациентку, сбежавшую из психоневрологической больницы
Фото: Нацполиция

В Киевской области из психоневрологической больницы сбежала пациентка, ранее отбывшая наказание за нанесение тяжких телесных повреждений. В настоящее время ее разыскивает полиция Киевщины.

Речь идет о 36-летней пациентке городской психоневрологической больницы №3 Ларисе Абидоковой.

В Киеве разыскивают опасную пациентку, сбежавшую из психоневрологической больницы

Правоохранители отмечают, что у женщины среднего телосложения рост 160 см. У нее светлые волосы и карие глаза. Пациентка клиники была одета в спортивный костюм темно-синего цвета, а на ногах у нее была обувь черного цвета.

— Если вы узнали женщину на фотографии или владеете какой-либо информацией относительно нее, просьба срочно сообщить по телефону 093 303 49 86, или на спецлинию 102, — отмечают в полиции Киевской области.

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Источник: Нацполиция
Киевская область, психічні розлади
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