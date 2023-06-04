Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В российском Краснодаре прогремели взрывы — что известно
В российском городе Краснодар прогремели мощные взрывы, которые услышали местные жители. По предварительной информации, там отработала российская противовоздушная оборона.
Краснодар на карте
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Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов