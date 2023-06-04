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Юлия Захарченко, редактор ленты

В российском Краснодаре прогремели взрывы — что известно

В российском Краснодаре прогремели взрывы — что известно
Фото: Факты ICTV

В российском городе Краснодар прогремели мощные взрывы, которые услышали местные жители. По предварительной информации, там отработала российская противовоздушная оборона.

Краснодар на карте

Взрывы в Краснодаре 4 июня 2023 — что известно о взрывах в Краснодаре

Война в Украине, Взрыв, Краснодар, Росія
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