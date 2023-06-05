Угрожали оружием и насиловали женщину на Киевщине: идентифицированы еще 5 военных РФ

Идентифицированы еще пять российских военных, которые угрожали оружием и насиловали беззащитную женщину в Киевской области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Преступниками оказались военнослужащие 37 отдельной гвардейской мотострелковой Донской будапештской Красного знамени ордена Красной звезды бригады (37 ОМСБр, в/ч 69647) ВС РФ в возрасте от 29 до 39 лет.

По данным следствия, в начале марта 2022 года подозреваемые вместе с другими военными РФ оккупировали населенный пункт в Киевской области. Они запугивали гражданское население, постоянно осматривали помещение, искали мужчин и участников АТО.

Отмечается, что среди домов, в которые врывались российские военные, был частный дом, где проживали две женщины и ребенок. Учитывая их уязвимость и отсутствие мужчин, подозреваемые приходили систематически и вели одну из женщин в гаражное помещение, где совершали сексуальное насилие, угрожая оружием.

— Подозреваемые всегда передвигались группой и постоянно демонстрировали, что имеют оружие. Пока один из них насиловал женщину, другие оставались на улице с целью преодоления возможного сопротивления со стороны ее родственников и соседей, — говорится в сообщении.

Им сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Установление других причастных лиц продолжается.

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