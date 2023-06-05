Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Происшествия Срочно
Срочно
Марта Бондаренко, редактор ленты

Россия утром обстреляла Херсон: погиб охранник предприятия

Херсон

Сегодня около 10:00 российские оккупанты обстреляли Херсон, погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, жертвой очередной атаки россиян стал 55-летний охранник одного из предприятий города. Мужчина во время обстрела находился на рабочем месте — он получил ранения несовместимые с жизнью.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что в ночь на 5 июня российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. По предварительным данным, огонь велся из реактивных систем залпового огня.

Пострадавших среди мирного населения нет, однако повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Херсон

Напомним, что на рассвете 1 июня российские оккупанты накрыли огнем Днепровский район Херсона. 2 июня в Херсоне снова раздавались взрывы.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Война в Украине, Новости Херсона, Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Киеве проверена уже треть укрытий, ситуация критическая — Камышин
бомбосховище, укриття
Иран продал РФ боеприпасов для войны в Украине более чем на $1 млн — СМИ
Россия утром обстреляла Херсон: погиб охранник предприятия
Готовятся к контрнаступлению. Россия придумала новую порцию фейков, чтобы дискредитировать ВСУ
кремль
Самый массовый обстрел: Разведка Британии рассказала, сколько дронов Shahed Россия запустила по Украине в мае
Россия утром обстреляла Херсон: погиб охранник предприятия
Масштабная спецоперация. СБУ обезвредила группу агентов ФСБ в трех регионах Украины
Россия утром обстреляла Херсон: погиб охранник предприятия
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми
Россия утром обстреляла Херсон: погиб охранник предприятия
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
Россия утром обстреляла Херсон: погиб охранник предприятия
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
Россия утром обстреляла Херсон: погиб охранник предприятия
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Россия утром обстреляла Херсон: погиб охранник предприятия
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь