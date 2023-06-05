Россия утром обстреляла Херсон: погиб охранник предприятия

Сегодня около 10:00 российские оккупанты обстреляли Херсон, погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, жертвой очередной атаки россиян стал 55-летний охранник одного из предприятий города. Мужчина во время обстрела находился на рабочем месте — он получил ранения несовместимые с жизнью.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что в ночь на 5 июня российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. По предварительным данным, огонь велся из реактивных систем залпового огня.

Пострадавших среди мирного населения нет, однако повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что на рассвете 1 июня российские оккупанты накрыли огнем Днепровский район Херсона. 2 июня в Херсоне снова раздавались взрывы.

Фото: Херсонская областная прокуратура

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