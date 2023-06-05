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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Развращал 15-летних мальчиков: в Киеве за совершение сексуальных действий задержали мужчину

Развращал 15-летних мальчиков: в Киеве за совершение сексуальных действий задержали мужчину
Фото: Depositphotos

В Киеве жертвами развратных действий со стороны мужчины стали двое 15-летних парней. Злоумышленник может быть причастен еще к ряду аналогичных преступлений.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что мужчина неоднократно связывался с ребятами по телефону и назначал встречу в собственной квартире, после чего совершал в отношении детей развратные действия и платил за это деньги несовершеннолетним.

Развращал 15-летних мальчиков: в Киеве за совершение сексуальных действий задержали мужчину

Фото: Нацполиция

Вместе с тем на флеш-накопителе фигурант хранил фото- и видеоматериалы с детской порнографией, которые загружал в интернет.

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Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по трем статьям УК Украины:

  • ч. 2 ст. 155 — совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, соединенное с предоставлением денежного или иного вознаграждения потерпевшему лицу;
  • ч. 1, 3 ст. 156-1 – склонение ребенка к сексуальным целям;
  • ч. 1 ст. 301-1 — умышленное получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий или умышленное ее приобретение, или умышленное хранение, ввоз в Украину, перевозка или другое перемещение детской порнографии без цели сбыта.

Оболонский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога на сумму 214 720 грн. За совершенное фигурант может провести в тюрьме восемь лет.

Источник: Нацполиция
злочинець, Злочинність, Київ, Нацполиция, Розбещення малолітніх
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