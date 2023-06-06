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Валентина Чорна, редактор ленты

В Купянском районе Харьковщины оккупанты повредили трубопровод с аммиаком — Синегубов

В Купянском районе Харьковщины оккупанты повредили трубопровод с аммиаком — Синегубов
Фото: Pixabay

В Купянском районе Харьковской области российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком.

В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

— В области развернут Штаб по ликвидации последствий. На месте работают все профильные службы, — написал он.

Обо всех деталях Синегубов пообещал сообщить позже.

Ранее Факты ICTV рассказывали, чем может быть опасен аммиак и как оказать первую помощь при отравлении аммиаком.

Война в Украине, Російська агресія, Харьковская область
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