В Купянском районе Харьковщины оккупанты повредили трубопровод с аммиаком — Синегубов
В Купянском районе Харьковской области российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком.
В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
— В области развернут Штаб по ликвидации последствий. На месте работают все профильные службы, — написал он.
Обо всех деталях Синегубов пообещал сообщить позже.
Ранее Факты ICTV рассказывали, чем может быть опасен аммиак и как оказать первую помощь при отравлении аммиаком.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло