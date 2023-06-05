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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Киевской области мужчина взорвал в руках запал от гранаты

В Киевской области мужчина взорвал в руках запал от гранаты
Фото: Факты ICTV

В Киевской области мужчина взорвал запал от гранаты прямо в руках. Он взял в руки опасный предмет и выдернул предохранительное кольцо, после чего произошел взрыв.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Он рассказал, что чрезвычайная ситуация произошла с 46-летним жителем в селе Требухов Броварского района.

По последним данным, мужчину с травмой левой руки госпитализировали в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия, рассказал начальник полиции Киевской области.

В полиции напоминают, что нужно сообщать экстренным службам в случае обнаружения взрывчатки, снарядов, гранат и мин. В то же время запрещено подходить к находке, а также по возможности не подпускать других людей к опасному предмету.

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Вибухівка, граната, Киевская область, Полиция
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