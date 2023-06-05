В Киевской области мужчина взорвал в руках запал от гранаты
В Киевской области мужчина взорвал запал от гранаты прямо в руках. Он взял в руки опасный предмет и выдернул предохранительное кольцо, после чего произошел взрыв.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Он рассказал, что чрезвычайная ситуация произошла с 46-летним жителем в селе Требухов Броварского района.
По последним данным, мужчину с травмой левой руки госпитализировали в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия, рассказал начальник полиции Киевской области.
В полиции напоминают, что нужно сообщать экстренным службам в случае обнаружения взрывчатки, снарядов, гранат и мин. В то же время запрещено подходить к находке, а также по возможности не подпускать других людей к опасному предмету.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов