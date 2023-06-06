Центр Новой Каховки оказался под водой после подрыва ГЭС: видео из оккупированного города

Временно оккупированный город Новая Каховка (Херсонская область) постепенно заливает водой после подрыва дамбы Каховской ГЭС, который осуществили российские войска.

Видео центра города, оказавшегося под водой в результате экоцида оккупантов, обнародовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал в комментарии Радио Свобода, что вода уже затопила нижнюю часть берега, зоопарк Казкова диброва, стадионы, летний кинотеатр и парковую зону.

Коваленко уточнил, что получает данные от жителей временно оккупированного города.

– Первая улица города, расположенная вдоль берега, к настоящему времени уже затоплена. За ней начинается жилой район. Старая часть города, двухэтажные и трехэтажные финские домики, в том числе принадлежащие к памятникам архитектуры, — отметил он.

Коваленко, ссылаясь на расчеты 40-50-летней давности, заявил, что при таких разрушениях дамбы ГЭС вода начнет спадать на шестые сутки.

– Разрушения такого масштаба, что воды выйдет много, и затопления будут, особенно старой части города, – добавил он.

Херсонское издание МОСТ информирует, что вода уже добралась до Днепровского проспекта. Там расположено здание горсовета, в котором рашисты обустроили оккупационную “администрацию” города.

Здание Дворца культуры наполовину находится в воде, возле него даже заметили лебедей.

Российские оккупанты ввели в городе и близлежащих населенных пунктах “местный режим чрезвычайной ситуации”.

Как известно, Каховская ГЭС расположена в 5 км от города Новая Каховка (Херсонская область). До подрыва Каховское водохранилище вмещало около 18 млн кубометров воды. После подрыва дамбы тонны воды хлынули вниз по течению, затапливая населенные пункты на обоих берегах Днепра.

Фото: Telegram-канал Новая Каховка

Источник : Радио Свобода

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