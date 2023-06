Путин отказался от Крыма: как мир отреагировал на подрыв плотины Каховской ГЭС

Утром 6 июня Оперативное командование ВСУ Юг сообщило, что плотина Каховской ГЭС, вероятно, была взорвана, из-за чего в зоне подтопления около 80 населенных пунктов.

Подрыв Каховской ГЭС повлияет не только на затопление местности вокруг, но и может уничтожить часть биоразнообразия Юга Украины.

О том, какие последствия может за собой повлечь подрыв плотины на Каховской ГЭС, а также является ли такой поступок со стороны РФ международным военным преступлением, уже успели высказаться западные и отечественные эксперты.

Кроме того, на угрожающую ситуацию отреагировал ряд политиков, которые раскритиковали бездействие ряда международных институтов.

По словам Питера Глейка, который является соучредителем и главным ученым Тихоокеанского института в Окленде, США, и членом Национальной академии наук США, подрыв плотины является военным преступлением России.

????Thread: Water and War Crimes There is no confirmation yet of who is responsible for the destruction of Kakhova Dam on the Dnieper River. But such an attack is a clear international war crime. The 1977 Additional Protocols to the Geneva Conventions… #KakhovkaDam

В своем Twitter он написал, что подрыв плотины является прямым нарушением протоколов к Женевской конвенции 1977 года, в частности статьи 56 Протокола I и статьи 15 Протокола II, которыми четко запрещается атака инфраструктуры, “содержащей опасные силы”, и четко определено, что речь идет о дамбах и плотинах.

В статье 56 Протокола I написано: “Установки и сооружения, содержащие опасные силы, а именно: плотины, дамбы и атомные электростанции, — не должны становиться объектами нападения даже в тех случаях, когда такие объекты являются военными объектами, если такое нападение может вызвать освобождение опасных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского населения. Другие военные объекты, размещенные в этих установках или сооружениях или вблизи них, не должны становиться объектами нападения, если такое нападение может вызвать высвобождение опасных сил в таких установках или сооружениях и последующие тяжелые потери среди гражданского населения”.

По словам Глейка, эта атака по плотине не только высвободит опасные силы, но и приведет к потерям среди гражданского населения. Он добавил, что подтвердить, кто стоит за подрывом, пока невозможно.

В то же время президент Евросовета Шарль Мишель четко заявил, что Россия будет отвечать за разрушение гражданской инфраструктуры.

— Разрушение гражданской инфраструктуры четко квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем Россию и ее ставленников к ответственности, — написал он в Twitter.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое следит за положением Запорожской АЭС, реакторы которой охлаждаются водой из Днепра, заявило, что уничтожение уровня воды может представлять угрозу.

— Отсутствие охлаждающей воды в основных системах водяного охлаждения в течение длительного периода времени приведет к расплавлению топлива и неработоспособности аварийных дизель-генераторов. Однако наша текущая оценка заключается в том, что непосредственного риска для безопасности станции нет, — сказал руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси утром 6 июня.

Бывший представитель Украины в ООН Владимир Ельченко раскритиковал отсутствие быстрой реакции руководства ООН на подрыв плотины.

В комментарии изданию Голос Америки Ельченко назвал то, что ООН лишь продублировала заявление МАГАТЭ, свидетельством “глубокого кризиса” в организации.

— МАГАТЭ продолжает внимательно следить за развитием событий. Это и вся реакция? — заявил Ельченко.

Кроме того, подрыв плотины и затопление территорий повлияет как на оборону России, так и на контрнаступательные действия со стороны Вооруженных сил Украины, что ставит под вопрос возможность переправы через Днепр, заявил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг.

Part of the Nova Kakhovka Dam destroyed/failed. Flooding down the Dnieper/Dnipro River to the Black Sea also affecting the Bug & Inhulet Rivers.

Flooding will affect both RU defensive belt & potential UAF river crossing, supply lines and upcoming offensive in Kherson. 1/ https://t.co/C6UqNZuG1p

— MarkHertling (@MarkHertling) June 6, 2023