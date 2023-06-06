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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы на Житомирской области: в Украине продолжается воздушная тревога

Взрывы на Житомирской области: в Украине продолжается воздушная тревога
Фото: Факты ICTV

В Житомирской области прогремели взрывы. В Украине продолжается масштабная воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Пока неизвестно, это отработали системы противовоздушной обороны или был ракетный удар в Житомирской области. Информация уточняется.

Взрывы в Житомирской области 6 июня 2023 — что известно о взрывах

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 468-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Житомир, Житомирская область
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