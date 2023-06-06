Взрывы на Житомирской области: в Украине продолжается воздушная тревога

В Житомирской области прогремели взрывы. В Украине продолжается масштабная воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Пока неизвестно, это отработали системы противовоздушной обороны или был ракетный удар в Житомирской области. Информация уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 468-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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