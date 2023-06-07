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Илья Нежигай, редактор ленты

Насосы и лодки: ЕС окажет помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС

Наслідки підриву Каховської ГЕС
Фото: ГСЧС

России придется заплатить за военные преступления, совершенные в Украине, а Евросоюз предоставит украинским службам все необходимое, для поддержания условий защиты населения после подрыва Россией Каховской ГЭС.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

— Разрушение дамбы, возмутительное нападение на гражданскую инфраструктуру, ставит под угрозу тысячи людей в Херсонской области. Европа мобилизует поддержку через наш механизм гражданской защиты, — написала она.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз скоординирует свои действия с государствами-членами для быстрой доставки:

  • насосы для грязной воды;
  • пожарные рукава;
  • мобильные станции очистки воды;
  • лодки.

— Мы поддерживаем Украину столько, сколько потребуется, — добавила она.

Напомним, российская армия 6 июня взорвала Каховскую ГЭС в Херсонской области, она полностью разрушена.

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Каховська ГЕС

ЕС, Война в Украине, Каховська ГЕС, Новая Каховка, Урсула фон дер Ляєн, Херсонская область
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