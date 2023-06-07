Насосы и лодки: ЕС окажет помощь Украине после подрыва Каховской ГЭС
России придется заплатить за военные преступления, совершенные в Украине, а Евросоюз предоставит украинским службам все необходимое, для поддержания условий защиты населения после подрыва Россией Каховской ГЭС.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.
— Разрушение дамбы, возмутительное нападение на гражданскую инфраструктуру, ставит под угрозу тысячи людей в Херсонской области. Европа мобилизует поддержку через наш механизм гражданской защиты, — написала она.
Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз скоординирует свои действия с государствами-членами для быстрой доставки:
- насосы для грязной воды;
- пожарные рукава;
- мобильные станции очистки воды;
- лодки.
— Мы поддерживаем Украину столько, сколько потребуется, — добавила она.
Напомним, российская армия 6 июня взорвала Каховскую ГЭС в Херсонской области, она полностью разрушена.