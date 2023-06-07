Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

Подрыв Каховской ГЭС: под угрозой Снегиревская громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец

Віталій Кім
Фото: Офис президента

Под угрозой затопления оказались Снегиревская территориальная громада Николаевской области и еще 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец. По состоянию на вечер 7 июня, Николаев обеспечен питьевой водой, однако возможность дефицита остается.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

Ким отметил, что из-за подрыва Каховской ГЭС российскими войсками есть разрушение точки нулевого водозабора Днепра — это отметка, которую затопило. По словам главы ОВА, в Николаеве зафиксировано увеличение уровня воды на 70 см — там угрозы пока нет, однако сейчас следят за ситуацией.

— Сейчас реально под угрозой Снегиревская территориальная громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец. К Ингульцу добавились воды Днепра, в результате чего отмечается повышение уровня воды даже больше, чем в самом Днепре, — объяснил Ким.

Подрыв Каховской ГЭС: под угрозой Снегиревская громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец

По его словам, в Снегиревской громаде 39 человек были эвакуированы внутри населенного пункта, то есть они разместились по месту. По предварительным прогнозам, снижение уровня воды ожидается 8 июня.

— В Снегиревской громаде разрушен один мост, затоплены два, которые ВСУ только что построили. Когда вода сойдет, можно будет сказать, возможно ли их восстановление. То есть сейчас есть три неработающих моста, состояние двух, надеюсь, будет удовлетворительным, один — разрушен, — сказал глава Николаевской ОВА.

Читайте также
Последствия подрыва Каховской ГЭС: какие населенные пункты затопило — карта
Подрыв Каховской ГЭС: под угрозой Снегиревская громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец

Война в Украине, Віталій Кім, Каховська ГЕС, Николаев, Николаевская область, потоп
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Данилов объяснил, помешает ли подрыв Каховской ГЭС началу контрнаступления ВСУ
Олексій Данілов
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
В Украине могут открыть аэропорт Львов по примеру зернового коридора
Подрыв Каховской ГЭС: под угрозой Снегиревская громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец
Запретили эвакуацию: на Херсонщине оккупанты после подрыва Каховской ГЭС не выпускают людей
Каховська ГЕС
Жителям Энергодара советуют покинуть город из-за ситуации на Запорожской АЭС
Подрыв Каховской ГЭС: под угрозой Снегиревская громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец
Видео
Подрыв ГЭС: Маляр заявила, что РФ продвигает свои нарративы через проплаченные статьи в СМИ

Появление в западных СМИ фейков о якобы подрыве Каховской ГЭС со стороны ВСУ – это обычная тактика РФ, сообщила Анна Маляр.

Мария Степанюк, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (07.06.2023)
Подрыв Каховской ГЭС: под угрозой Снегиревская громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (07.06.2023)
Подрыв Каховской ГЭС: под угрозой Снегиревская громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:30 (07.06.2023)
Подрыв Каховской ГЭС: под угрозой Снегиревская громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (07.06.2023)
Подрыв Каховской ГЭС: под угрозой Снегиревская громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь