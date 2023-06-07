Подрыв Каховской ГЭС: под угрозой Снегиревская громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец

Под угрозой затопления оказались Снегиревская территориальная громада Николаевской области и еще 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец. По состоянию на вечер 7 июня, Николаев обеспечен питьевой водой, однако возможность дефицита остается.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

Ким отметил, что из-за подрыва Каховской ГЭС российскими войсками есть разрушение точки нулевого водозабора Днепра — это отметка, которую затопило. По словам главы ОВА, в Николаеве зафиксировано увеличение уровня воды на 70 см — там угрозы пока нет, однако сейчас следят за ситуацией.

— Сейчас реально под угрозой Снегиревская территориальная громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец. К Ингульцу добавились воды Днепра, в результате чего отмечается повышение уровня воды даже больше, чем в самом Днепре, — объяснил Ким.

По его словам, в Снегиревской громаде 39 человек были эвакуированы внутри населенного пункта, то есть они разместились по месту. По предварительным прогнозам, снижение уровня воды ожидается 8 июня.

— В Снегиревской громаде разрушен один мост, затоплены два, которые ВСУ только что построили. Когда вода сойдет, можно будет сказать, возможно ли их восстановление. То есть сейчас есть три неработающих моста, состояние двух, надеюсь, будет удовлетворительным, один — разрушен, — сказал глава Николаевской ОВА.

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