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Useless: в Киеве на авто ООН появились протестные надписи из-за позиции по подрыву Каховской ГЭС

Useless: в Киеве на авто ООН появились протестные надписи из-за позиции по подрыву Каховской ГЭС
Фото: Depositphotos

На нескольких автомобилях Организации Объединенных Наций, которые оставили припаркованными в Киеве, неравнодушные украинцы наклеили надпись Useless. В переводе с английского языка — это означает бесполезный или ненужный.

В социальных сетях недавно вспыхнул скандал, что ООН не выполняет никаких своих прямых функций. Надписи на автомобилях появились 7 июня — на второй день после подрыва Каховской ГЭС российскими войсками.

Отмечается, что неравнодушные жители Киева хотели показать акцией, что ООН — вовсе не United (объединенный — в переводе с английского), а Useless (переводится как бесполезный или ненужный).

По данным СМИ, автор надписи утверждает, что не совершал вандализма, а только выразил свою позицию, что ООН не приносит никакой пользы как организация, особенно после террористического акта РФ, из-за которого тысячи людей остались без домов.

Цинизм в реакции ООН на подрыв Каховской ГЭС прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что РФ уже более 460 дней ведет открытую войну против независимости Украины.

В ООН до сих пор конкретно не отреагировали на подрыв плотины Каховской ГЭС российскими войсками. Однако организация недавно поздравила с днем русского языка. В ответ Украина опубликовала саркастическое поздравление ООН с фотографией, на которой изображен зал Генеральной ассамблеи, который уже начало затапливать водой.

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Фото: Йосип Гусак, Ukraine Twitter

Война в Украине, Каховська ГЕС, ООН, СНБО
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