Часть мин и мусора после подрыва Каховской ГЭС вынесло к Черному морю

После подрыва Каховской гидроэлектростанции течение Днепра забирает мусор, обломки различных предметов, лодки, строительные конструкции и другие предметы. Сейчас они уже частично находятся в Черном море.

Об этом заявил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров. По его словам, сейчас наблюдается большое количество мин, которые уже выносит на берег.

— Потоками также срывало минно-взрывные заграждения, которые оккупанты обустраивали на левом берегу. Сейчас большое количество мин дрейфует в воде по течению, — утверждает представитель ОК Юг.

По словам Назарова, сейчас вдоль берегов Днепра, Черноморского побережья Николаевской и Одесской областей усиленная минная опасность.

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