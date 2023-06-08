Юлия Захарченко, редактор ленты
Часть мин и мусора после подрыва Каховской ГЭС вынесло к Черному морю
После подрыва Каховской гидроэлектростанции течение Днепра забирает мусор, обломки различных предметов, лодки, строительные конструкции и другие предметы. Сейчас они уже частично находятся в Черном море.
Об этом заявил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров. По его словам, сейчас наблюдается большое количество мин, которые уже выносит на берег.
— Потоками также срывало минно-взрывные заграждения, которые оккупанты обустраивали на левом берегу. Сейчас большое количество мин дрейфует в воде по течению, — утверждает представитель ОК Юг.
По словам Назарова, сейчас вдоль берегов Днепра, Черноморского побережья Николаевской и Одесской областей усиленная минная опасность.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео