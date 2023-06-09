Горит заправочная станция, оккупанты перевозят технику: что происходит в Бердянске после взрыва

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщают, что над городом заметили густой дым.

Обновлено в 23:50. Жители Бердянска рассказывают, что слышали один громкий взрыв, после которого начался громкий гул. Предварительно, горит заправочная станция напротив хлебокомбината.

По неофициальной информации, российские оккупанты перевозят технику из порта на гору. Вероятно, на выезд из города, однако это требует подтверждения.

Отмечается, что в небо подняли вертолеты. Пропагандистские СМИ пока никак не комментируют ситуацию.

Обновлено в 23:04. Пока неизвестно, что именно взорвалось в Бердянске. Сейчас информация уточняется.

Бердянск на карте

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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