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Юлия Захарченко, редактор ленты

Горит заправочная станция, оккупанты перевозят технику: что происходит в Бердянске после взрыва

Горит заправочная станция, оккупанты перевозят технику: что происходит в Бердянске после взрыва
Фото: Факти ICTV

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщают, что над городом заметили густой дым.

Обновлено в 23:50. Жители Бердянска рассказывают, что слышали один громкий взрыв, после которого начался громкий гул. Предварительно, горит заправочная станция напротив хлебокомбината.

По неофициальной информации, российские оккупанты перевозят технику из порта на гору. Вероятно, на выезд из города, однако это требует подтверждения.

Отмечается, что в небо подняли вертолеты. Пропагандистские СМИ пока никак не комментируют ситуацию.

Обновлено в 23:04. Пока неизвестно, что именно взорвалось в Бердянске. Сейчас информация уточняется.

Бердянск на карте

Взрывы в Бердянске 8 июня 2023 — что известно о взрывах в Бердянске

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Бердянск, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область
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