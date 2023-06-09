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Били арматурой, а потом утопили в пруду: на Харьковщине будут судить “народных дружинников”

Банда народних дружинників
Фото: Офис генпрокурора

В Харьковской области во время оккупации села Хотимля Чугуевского района бывший правоохранитель и еще трое местных жителей организовали так называемую народную дружину, которая якобы боролась с преступностью, а на самом деле убивала людей.

По данным Офиса генпрокурора, в конце марта эти “дружинники” схватили женщину и мужчину, которых заподозрили в “краже”.

Считая, что совершают “правосудие”, они избили людей телескопической палкой, металлическими трубами и арматурой до полусознательного состояния, а затем оттащили к местному пруду и бросили в воду.

Пострадавшие не имели шансов на спасение, поскольку “судьи” бросали им на головы куски бетона.

Только убедившись, что их односельчане погибли, убийцы ушли с места преступления.

Экс-правоохранитель и еще один обвиняемый сбежали в РФ. Они объявлены в розыск. А двух их сообщников задержали в середине марта, оба находятся под стражей.

В отношении этих двух мужчин Харьковская областная прокуратура направила в Чугуевский суд обвинительный акт по факту умышленного убийства двух лиц, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Били арматурой, а потом утопили в пруду: на Харьковщине будут судить “народных дружинников”

Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Убийство, Російська агресія, Харьковская область
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