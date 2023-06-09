На Ровенщине прогремели взрывы: что известно

В Ровенской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы, отслеживающие активность врага в украинском небе, сообщали, что именно в направлении Ровенской области летели вражеские ракеты.

По предварительной информации, в Ровенской области работают силы ПВО.

Сейчас власти или военные не комментировали информацию о взрывах в регионе.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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