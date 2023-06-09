Нуждается в проверкеИлья Нежигай, редактор ленты
На Ровенщине прогремели взрывы: что известно
В Ровенской области прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые каналы, отслеживающие активность врага в украинском небе, сообщали, что именно в направлении Ровенской области летели вражеские ракеты.
По предварительной информации, в Ровенской области работают силы ПВО.
Сейчас власти или военные не комментировали информацию о взрывах в регионе.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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