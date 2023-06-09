Одной женщине ампутировали ногу и ввели в искусственную кому: детали прилетов по Умани
Двоих пострадавших от вчерашнего ракетного удара по Умани выписали из больницы, еще двое остаются стабильно тяжелыми.
Еще четырем продолжат оказывать медицинскую помощь.
Как сообщила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини корреспондентка Карина Подленко, есть информация, что одной из пострадавших пришлось ампутировать ногу и ввести в искусственную кому.
В промышленный объект и автомойку в Умани Черкасской области россияне попали 8 июня около 20:00 двумя ракетами типа Калибр, выпущенными из Черного моря.
Как рассказал журналистам руководитель разрушенного магазина Николай Паламарь, от мойки, которую построили буквально месяц назад, почти ничего не осталось,
Взрывной волной задело и магазины рядом.
Момент прилета попал на видео камеры наблюдения.
Сейчас, говорит заведующая разрушенным магазином Оксана Зиневич, работники собираются “зашить” фасадные окна и двери, а уже тогда будут определяться, что делать дальше.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Игорь Табурец