Одной женщине ампутировали ногу и ввели в искусственную кому: детали прилетов по Умани

Двоих пострадавших от вчерашнего ракетного удара по Умани выписали из больницы, еще двое остаются стабильно тяжелыми.

Еще четырем продолжат оказывать медицинскую помощь.

Как сообщила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини корреспондентка Карина Подленко, есть информация, что одной из пострадавших пришлось ампутировать ногу и ввести в искусственную кому.

В промышленный объект и автомойку в Умани Черкасской области россияне попали 8 июня около 20:00 двумя ракетами типа Калибр, выпущенными из Черного моря.

Как рассказал журналистам руководитель разрушенного магазина Николай Паламарь, от мойки, которую построили буквально месяц назад, почти ничего не осталось,

Взрывной волной задело и магазины рядом.

Момент прилета попал на видео камеры наблюдения.

Сейчас, говорит заведующая разрушенным магазином Оксана Зиневич, работники собираются “зашить” фасадные окна и двери, а уже тогда будут определяться, что делать дальше.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Игорь Табурец

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.