В Днепропетровской области раздаются взрывы: что известно

В Днепропетровской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал горожан не игнорировать тревогу и не снимать работу ПВО.

Местные жители также пишут, что в области работает противовоздушная оборона.

По неподтвержденной информации, в области находятся вражеские беспилотники.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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