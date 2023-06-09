Илья Нежигай, редактор ленты
В Днепропетровской области раздаются взрывы: что известно
В Днепропетровской области прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал горожан не игнорировать тревогу и не снимать работу ПВО.
Местные жители также пишут, что в области работает противовоздушная оборона.
По неподтвержденной информации, в области находятся вражеские беспилотники.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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