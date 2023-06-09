В Харьковской области раздаются взрывы

В Харьковской области раздались звуки, похожие на взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в Харьковской и еще нескольких областях были объявлены воздушные тревоги.

По предварительной информации, в регионе, вероятно, работает противовоздушная оборона.

Представители власти или военные пока не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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